Primaire à gauche - Vincent Peillon: "Fillon se fait saluer par Poutine et Bachar el-Assad, c'est une honte pour notre pays" - Regardez

12/01 21:47

Ce jeudi soir, lors du débat de la primaire de gauche diffusé sur TF1 et Public Sénat, Vincent Peillon a déclaré: "La gauche est divisée, mais la France l'est aussi. Je veux rassembler la gauche, je n'ai pas participé à ces divisions, je ne les aime pas. Elles sont inutiles, et nous font du mal. Je veux rassembler la gauche pour rassembler le pays. Je veux être le président qui tourne la page de toutes ces divisions. ".

Et d'ajouter: "Il y a un environnement international difficile, incertain, où le tragique revient dans l'Histoire. Il y a une Europe qui s'effondre sur elle-même. Il y a une France où certains attisent les haines entre les uns et les autres. La droite elle-même ne représente plus une espérance."

Avant de tacler le candidat de la droite François Fillon: "Monsieur Fillon s'attaque un jour à la laïcité, le lendemain à la sécurité sociale. Il se fait saluer par Poutine et maintenant pas Bachar el-Assad, c'est une honte pour notre pays", a-t-il lâché.

Regardez:



