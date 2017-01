TV5Monde lance ce samedi une nouvelle émission automobile sur les routes d'Afrique

17:30

La chaîne francophone TV5Monde lance ce samedi "Ça roule", une émission hebdomadaire consacrée à l'automobile en Afrique, continent au coeur des ambitions de nombreux constructeurs.

Dans le premier numéro de ce magazine plus axé sur la découverte que sur la technique, la présentatrice Juliette Ba essaie une Hyundai dans les faubourgs d'Abidjan, suit une étape du championnat national des rallyes et rencontre, pour une balade nocturne, le propriétaire d'une Cadillac.

La quarantaine de numéros commandés par TV5Monde doivent ensuite emmener les téléspectateurs à la rencontre d'un restaurateur béninois de Citroën 2CV, à la découverte du gigantesque marché de l'occasion de Cotonou ou de l'histoire des taxis d'Abidjan, mais aussi en Mauritanie, au Sénégal, au Ghana, ou au Maroc. A chaque numéro, un journaliste du site Auto-Moto.com réalise aussi un essai plus classique d'une des dernières voitures du marché. Renault, PSA, Volkswagen et Ford ont investi récemment dans des usines sur le continent, où le taux de motorisation est seulement de 44 véhicules pour 1.000 habitants, contre une moyenne mondiale de 180 pour 1.000 habitants.

L'émission de 26 minutes doit être diffusée tous les samedis à 13H00 sur l'antenne française, belge et suisse de TV5Monde, et à 16H30, heure de Dakar, en Afrique et sur les autres antennes de la chaîne dans le monde.



Le commentaire très macho d'un constructeur de... par morandini