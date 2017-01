EN DIRECT - Marine Le Pen dans la Trump Tower à New York mais le porte parole du Président élu affirme "qu'aucune rencontre n'est prévue"

20h25: Marine le Pen aurait quitté la Trump Tower en passant par une autre porte

18h16: Le porte-parole de Donald Trump affirme qu'aucune rencontre n'est prévue avec Marine Le Pen, dans une confidence à un journaliste de CNN, tout en précisant que l'accès à la Trump Tower est ouvert au public et Marine le Pen a donc tout à fait la possibilité de se trouver dans un café de la galerie commerciale.



. @seanspicer tells me Marine le Pen is NOT meeting w/ PEOTUS or anyone else from transition team. Adds “Trump Tower is open to the Public”

18h03: Le Huffington Post se demande si c'est un coup de com ou un évènement politique:

" Si elle rencontrait malgré tout le milliardaire ce serait un événement considérable puisqu'elle serait la première responsable politique française à s'afficher avec lui depuis son élection en novembre."

17h42: Selon le correspondant de RTL présent sur place, la présidente du Front national a été vue prenant un café au Trump Ice Cream Parlor, situé au rez-de-chaussée de la Trump Tower, avec trois hommes, dont son compagnon Louis Aliot, vice-président du parti.

17h40: Interrogée par les journalistes US, Marine Le Pen refuse de dire pour quelle raison elle se trouve dans la Trump tower

17h38: Des journalistes US affirment que Marine Le Pen est en ce moment dans la Trump Tower à New York (Photo)

Ce jeudi matin, son porte-parole, le sénateur-maire David Rachline, a confirmé malgré lui, sur BFMTV, que la candidate du Front national effectuait en ce moment un voyage aux Etats-Unis.

Une information qui circulait depuis la veille, mais qu'aucun responsable frontiste n'avait confirmée.

More from pool: MARINE LE PEN spotted in Trump Tower with 3 other people, declined to say why she was there.



[Photo via pool.] pic.twitter.com/P95why9y0x