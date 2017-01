Les frères Coen vont réaliser leur première série TV intitulée "The Ballad of Buster Scruggs"

15:00

Un an après avoir réalisé "Ave, César", les frères Coen planchent sur un nouveau projet.

Selon Variety , ils vont réaliser et écrire leur première série TV western, intitulée "The Ballad of Buster Scruggs".

Aucune précision n'a été communiquée concernant le nom des acteurs qui rejoindront le casting.

Les deux réalisateurs connaissent bien l'univers du western. En 2011, ils avaient réalisé "True Grit" avec, au casting, Hailee Steinfeld, Jeff Bridges ou encore Matt Damon.

Leur dernier film, "Ave César", est sorti sur les écrans en février 2016.

