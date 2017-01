EN DIRECT - Tempête: 10 départements désormais placés en alerte orange neige et verglas - 110.000 foyers privés d'électricité

16:45

16h45: Encore 110.000 foyers privés d'électricité dans le nord de la France.

Selon Enedis, la majorité d'entre eux sont situés en Normandie (35 000 foyers) et en Picardie (30 000 foyers).

16h25: Dix départements sont désormais placés en alerte orange neige et verglas : les Ardennes, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Haute-Marne, la Haute-Saône et le territoire de Belfort, l'Ain et l'Isère. La vigilance orange est toujours de mise en Haute-Corse en raison des vents violents.

12h16: Nouvelle alerte à la neige et au verglas dans 8 départements de l'Est - La Haute-Corse reste en vigilance orange aux vents violents.

10h44: Une mère de famille tuée par la chute d'un arbre déraciné par le vent dans les Alpes-Maritimes

10h24: Fin de l’alerte orange sur le nord de la France – Vigilance "vent violent" en Corse

10h12: Un train qui circulait entre Bruxelles et Paris a été bloqué au milieu de la nuit en pleine voie à hauteur de la commune d'Albert, dans la Somme, à cause d'une caténaire arrachée alors que des vents violents soufflaient sur le département comme sur une bonne partie de la France.

Le train est finalement arrivé en gare d'Arras vers 8h15 ce matin et sont en cours d'acheminement vers Paris en TGV "avec dix heures de retard", après deux incidents sur leur parcours, a indiqué à l'AFP Bertrand Camus, directeur des services de Thalys.

La SNCF a "envoyé ce matin des locomotives diesel pour faire remonter le train jusqu'à Arras", d'où les passagers sont montés dans "une rame partie de Lille et affrétée par la SNCF".

La compagnie ferroviaire Thalys va prendre en charge le remboursement du billet et offrira un voyage gratuit sur Thalys en guise de compensation, a indiqué Bertrand Camus.

08h07: Nouveau bilan avec 237.000 personnes sans électricité en France

Plus de 237.000 foyers étaient privés d'électricité vendredi à 07H00 en raison des vents violents, qui ont causé plus de 4.452 interventions depuis la veille et nécessité l'évacuation de plus d'un millier de personnes, a indiqué le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux.

Ce matin, il restait en particulier "encore une situation en cours avec un Thalys bloqué dans la Somme depuis de trop longues heures en raison d'une branche qui serait tombée sur les voies", a-t-il déclaré, en précisant que près de 6.000 pompiers étaient toujours mobilisés.

Une "petite cinquantaine de personnes" ont été blessés légèrement, mais il n'y a eu "aucun décès", a ajouté le ministre, qui visitait vendredi matin le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC).

Bruno Le Roux a toutefois appelé à la "prudence absolue" dans les onze départements du quart nord-ouest du pays placés en vigilance orange pour neige-verglas (Aisne, Calvados, Eure, Manche, Mayenne, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe, Seine-Maritime et Somme).

07h10: Dans l'Oise, le trafic à l'aéroport de Beauvais-Tillé a été suspendu et les vols étaient redirigés vers l'aéroport de Lille Lesquin.

Le trafic SNCF est également fortement perturbé. Aucun train ne circulait entre Paris et la Picardie à cause de chute d'arbres sur les rails et des problèmes de caténaires. D

es trains ont roulé à vide pour déterminer si les voies ferrées sont suffisamment praticables et sécurisées pour le transport de voyageurs.

07h08: Météo France a levé la vigilance rouge pour vent violent qui concernait cinq départements (Seine-Maritime, Ardennes, Somme, Aisne, Oise).

Néanmoins, à 6 heures ce matin, onze départements du nord-ouest du pays demeurent en alerte orange pour des chutes de neige et des risques de verglas. Il s'agit de l'Aisne, le Calvados, l'Eure, la Manche, la Mayenne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, la Seine-Maritime et la Somme.

07h02: Ce matin, les coupures d'électricité touchaient notamment 65.000 foyers en Normandie, 70.000 en Picardie, 17.000 dans le Nord-Pas-de-Calais, 13.000 dans le Centre, 12.000 dans les Pays de la Loire, 12.000 en Champagne-Ardennes, 9.700 en Lorraine et 9.000 en Bretagne, selon le dernier bilan du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis.

06h32: Dans le Nord de la France, les cours ont été suspendus vendredi dans les écoles, collèges et lycées de l'Aisne et de la Somme où un accueil sera toutefois assuré. Les transports scolaires ont été annulés dans les Ardennes, l'Aisne, la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais et la Meuse.

05h55: 1.200 techniciens et entreprises partenaires sont sur le terrain pour travailler au rétablissement de la situation, mais "la progression des interventions est rendue difficile par les conditions météorologiques encore instables", note Enedis. Des renforts seront mobilisés vendredi matin afin d'atteindre 2.400 réparateurs.

.

Jeudi 13 janvier

.

22h45: Le trafic SNCF interrompu entre Paris et la Picardie, ainsi que dans l'Oise

22H31: Plus de 190.000 foyers privés d'électricité en France

21h28: plus de 100 000 foyers privés d'électricité dans l'ouest de la France

18h27: Durant la nuit, des averses de neige sont prévues dans l'intérieur des départements côtiers de la Manche, avec des couches de 2 à 5 cm localement. Des chutes de neiges plus importantes se produiront près de la frontière belge (5 à 10 cm attendus), et le vent fort sur ces régions pourra occasionner des congères.

Selon l'organisme de la prévision, "des dégâts importants sont à attendre" du fait du vent, tandis que neige et verglas pourront rendre les conditions de circulation "rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau".

18h24: Météo-France annonce une "forte tempête hivernale très active nécessitant une vigilance particulière".

16h19: Météo France a placé cinq départements en vigilance rouge pour des risques de vents violents.

L'Aisne, les Ardennes, l'Oise, la Seine-Maritime et la Somme sont concernés par cette alerte.



Les rafales pourront aller jusqu'à 130-140 km/h.



48 départements restent en vigilance orange.



11h16: Météo France vient de placer 53 départements en vigilance orange vent, neige et verglas.

Cette alerte - valable jusqu'à demain 6h - a débuté aujourd'hui à 11h.

Voici les départements concernés : Aisne (02), Allier (03), Ardennes (08), Aube (10), Calvados (14), Cher (18), Côte-d'Or (21), Côtes-d'Armor (22), Doubs (25), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vendée (85), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Météo France précise qu'il s'agira d'une "forte tempête hivernale très active nécessitant une vigilance particulière".



.



Ukraine, Roumanie, Italie... La vague de froid... par morandini