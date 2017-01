La série américaine "Prison Break" de retour aux Etats-Unis le 4 avril prochain sur la FOX

Huit ans après son arrêt, " Prison Break " sera de retour le 4 avril prochain sur la FOX .

Une annonce faite par la chaîne américaine sur le compte officiel de la série TV sur Twitter (voir ci-dessous).

Une nouvelle bande-annonce accompagnait le message. De quoi faire patienter les fans pour quelques semaines encore.

La cinquième saison sera composée de neuf épisodes.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Dominic Purcell, Went­worth Miller, Robert Knepper ou encore Sarah Wayne Callies .

Cette nouvelle saison se déroulera quelques années après les faits survenus au cours de la dernière saison.

Pour mémoire, "Prison Break" a connu quatre saisons, diffusées entre 2005 et 2008.

