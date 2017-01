Morandini Zap - Face à Catherine Laborde, Arielle Dombasle lui rend hommage: "On s'habitue à quelqu'un, on l'aime!"

11:40

Hier soir, Catherine Laborde était l'invitée de "C à vous".

Egalement présente sur le plateau, Arielle Dombasle a rendu un homme à la présentatrice météo qui vient de quitter TF1.

"On s'habitue à quelqu'un, on l'aime! C'est quelqu'un de très familier pour les français", a-t-elle déclaré.

Et d'ajouter: "C'est très triste ces départs. Les départs sont tristes en général".

Face à Catherine Laborde, Arielle Dombasle lui... par morandini