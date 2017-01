Ce soir à 21h, le premier débat de la Primaire de la gauche sur TF1, LCI, Public Sénat et RTL - A commenter ICI

16:00

Les sept candidats à la primaire organisée par le PS s'affrontent jeudi soir au premier des trois débats télévisés programmés avant le premier tour de ce scrutin à l'issue aujourd'hui très incertaine.

Trois mois après le premier débat de la primaire de la droite, celui-ci sera diffusé à 21H00 sur TF1, LCI, Public Sénat et RTL et co-organisé par L'Obs.

Au menu, trois thématiques: les questions économiques et sociales, le terrorisme et les sujets autour de la République, de la laïcité et de l'islam de France. "Les trois débats vont être capitaux

. Beaucoup de gens me disent +je vais y aller, mais je ne sais pas encore pour qui je vais voter+", affirme le chef de file des députés socialistes, Olivier Faure.

A droite, les observateurs avaient souligné rétrospectivement le rôle prépondérant de ces débats dans la victoire inattendue de François Fillon.

A en croire les rares sondages sur la primaire de la "Belle alliance populaire" publiés depuis l'entrée en lice de Vincent Peillon, l'ancien Premier ministre Manuel Valls arriverait assez largement en tête au premier tour de l'élection, le 22 janvier, devant Arnaud Montebourg et Benoît Hamon au coude à coude.

Sa victoire au second tour, le 29, serait en revanche loin d'être acquise.

"Hamon et Montebourg bénéficieront des voix de l'autre au second tour, donc c'est compliqué", convient un vallsiste.

Favori de la primaire même s'il en refuse l'étiquette, Manuel Valls est loin d'avoir tué le match: ses meetings font pâle figure face à ceux d'Emmanuel Macron, sa ligne interroge et il n'a pas engrangé tous les soutiens qu'il escomptait, y compris au sein du gouvernement.

Son passage à L'Emission politique, la semaine dernière, n'a en outre pas convaincu. "Il fait face à un trou d'air. Il n'y a pas d'enthousiasme, ni d'engouement", tranche un ténor de la majorité.

Ce soir à 21h, le premier débat de la Primaire... par morandini