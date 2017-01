Inégalités salariales à Hollywood: Natalie Portman révèle avoir été payée trois fois moins qu'Ashton Kutcher dans le film "Sex Friends"

12/01 17:31

Natalie Portman a accordé un entretien au magazine Marie-Claire UK dans lequel elle revient sur les inégalités salariales à Hollywood;. Elle raconte qu'en 2011, lorsqu'elle a joué dans le film "Sex Friends", au côté d' Ashton Kutcher, avoir été beaucoup moins payée que ce dernier.

"Il a été payé trois fois plus que moi. Je le savais et je n'avais rien dit parce qu'il y a ce truc avec les 'répliques' à Hollywood. Les siennes étaient trois fois plus présentes que les miennes, donc ils ont dit qu'il devait être payé trois fois plus. Je n'étais pas aussi agacée que j'aurais dû l'être. Je veux dire, on est beaucoup payés, donc c'est difficile de se plaindre, mais la disparité est dingue", s'est indignée l'actrice.

Et de conclure: "On a un problème très clair sur le fait que les femmes n'ont pas d'opportunités. On doit trouver une solution, pas perpétuer le problème."



Bande annonce de "Sex friends" avec Natalie... par morandini