La vidéo émouvante d'une jeune femme qui retrouve son chat disparu depuis ......deux ans ! - Regardez

Iris Samaniego, avait perdu son chat au mois de juin 2015 en Californie. Depuis, elle n'a cessé de le chercher.

Deux ans plus tard, et juste avant les fêtes de noël, un miracle va se produire. Sa soeur a d'ailleurs immortalisé ce moment et publié un post sur facebook dans lequel Iris, pleine d'émotion, a retrouvé son animal de compagnie...

"Ma sœur a trouvé son chat qui avait disparu depuis juin 2015. Elle a eu ce chat depuis 12 ans! Je pensais sérieusement qu'il était parti et peut-être même été mangé par un coyote." raconte t'elle.

Au mois de décembre 2016, un collègue de bureau a demandé à la jeune femme de regarder un site pour les animaux perdus. "J'ai vu sa photo et je suis partie de mon boulot aussi vite que j'ai pu."

"Elle est venue directement à l'abri après le travail et quand nous l'avons vu, nous savions que c'était lui" indique sa soeur qui par la même occasion a posté la vidéo des retrouvailles de Diego et Iris qui a été vue depuis plus de 4 millions de fois. "Vous n'imaginez pas combien de temps j'ai passé à le chercher", confie t'elle en larmes. "Je le cherche depuis presque deux ans... Je savais qu'il n'était pas mort."

Et sa soeur de conclure son message : "N'hésitez pas à partager. Ne jamais renoncer à trouver vos animaux. C'est le meilleur cadeau de Noël qu'elle aurait pu recevoir."



