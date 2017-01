France 2 arrête les rediffusions d'"On n'est pas couché" le dimanche après-midi sur France 2

10:29

Catherine Barma productrice d'"On n'est pas couché" a révélé que l'émission présentée par Laurent Ruquier ne sera plus rediffusée le dimanche après-midi sur France 2 .

"Malheureusement ou heureusement, il n'y en a plus. C'est terminé", a-t-elle déclaré en précisant que la rediffusion faisait en moyenne 1 million de téléspectateurs a-t-elle dit sur Europe 1.

Et d'ajouter : "Au départ, Laurent et moi on était un peu sceptiques. Puis, en voyant que ça faisait un million de téléspectateurs, on était satisfait de ce choix. Maintenant que ça avait été initié, c'est compliqué de revenir sur cette décision après trois mois".

