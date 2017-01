Les syndicats "radicalement" opposés au projet de la direction de la Voix du Nord prévoyant la suppression de 178 emplois

07:29

La direction de La Voix du Nord a présenté en comité d'entreprise le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant la suppression d'"au maximum" 178 emplois, à propos duquel les syndicats ont fait part de leur "opposition radicale".

"On constate que 178 suppressions de postes dans une entreprise qui dégage des bénéfices, c'est absolument énorme", a indiqué Bertrand Bussière, délégué SNJ, à l'occasion d'un point presse.

"Jusqu'à présent aucune entreprise de presse dégageant des bénéfices n'a supprimé 25% de son effectif en France", a-t-il ajouté. L'entreprise emploie 710 salariés.

Le groupe Rossel La Voix a enregistré un chiffre d'affaires de 253,9 millions d'euros et prévoit 256 millions pour cette année.

Au nom de l'intersyndicale CFDT/SNJ/Filpac-CGT et SNG-CGT, Christian Furling a exprimé "l'opposition radicale" des syndicats au plan social.

Dans un communiqué, la direction de la "VDN" indique que "ce redéploiement et cette réorganisation s'accompagneront d'un redimensionnement des effectifs de la rédaction et d'autres secteurs de l'entreprise, notamment la production, le +prémédia+, les ventes et les services administratifs".

Elle prévoit une baisse de 55 postes de journalistes (et non 78 selon des informations non officielles parues la semaine dernière), sur 343. Pour réduire l'effectif, la direction prévoit de "solliciter des départs volontaires".

Elle entend "retravailler les processus internes de l'entreprise, à des fins de gains en agilité, en transversalité, et de simplification des organisations".

Elle veut aussi "renforcer la spécificité des contenus numériques, en bonne complémentarité avec le papier".

Les syndicats et la direction entrent désormais dans une phase de discussions sur les modalités du plan d'une durée de trois mois.

Les syndicats ont appelé le personnel à participer samedi matin à une assemblée générale à Marcq-en-Baroeul, près de Lille, siège de l'imprimerie.

.

.



