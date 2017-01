DERNIERE MINUTE - Mimie Mathy annonce qu'elle va se faire opérer et arrêter ses activités pendant 2 mois (RTL)

10/01 19:39

Comme vous l'a rapporté jeanmarcmorandini.com il y a quelques jours, Mimie Mathy ne présentera pas le prochain concert des Enfoirés.

La comédienne révèle sur RTL ses soucis de santé: "J'ai une grosse hernie discale que j'ai laissée trainer.. ça a fait une sciatique … J'ai un peu trop tirer sur la corde … à un moment il faut prendre la décision et il faut rencontrer la bonne personne et je me fais opérer la semaine prochaine (...) Il faut que je le fasse donc je vais le faire, je vais prendre un peu de repos après."

Et de préciser: " Je vais m'arrêter 2 mois, pas sans travailler mais en me reposant et en remusclant tout ça"

"Plus vite je faisais ce choix, plus vite je reviens pour recommencer les tournages en avril", a-t-elle ajouté.

Concernant son absence aux Enfoirés, elle confie: "Ce qui me fait plaisir c'est qu'ils ne me remplacent pas, il vont assurer à plusieurs."

Mimie Mathy a également annoncé que les tournages pour TF1 reprendront le 3 avril prochains, et a évoqué d'autres projets, comme par exemple remonter sur scène: "Ça ne sera pas pour 2017, mais pour 2018 oui c'est un projet, mais je ne sais pas encore si je serai toute seule … Pour l'instant rien de précis, je cherche…"





L'émotion de Mimie Mathy qui évoque sa carrière... par morandini