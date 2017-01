PPDA confirme être en négo avec iTélé mais dément avoir demandé le départ de Jean-Marc Morandini comme l'affirme le Figaro

10/01 17:55

On prend les mêmes et on recommence...

Il y a quelques semaines, le Figaro publiait un article affirmant que C8 risquait 300 millions d'amende de la part du CSA après les "dérapages" de Cyril Hanouna...

jeanmarcmorandini.com avait alors révélé que ce chiffre était totalement faux et l'amende maximum 100 fois moins importante, soit 3 millions, obligeant ainsi tous les journaux qui avaient repris le chiffre à rectifier.

Ce matin, le Figaro recommence et le journaliste Enguerant Renaud reprend l'information selon laquelle PPDA est en négociation avec iTélé mais révèle en exclusivité qu 'il a posé une condition à son arrivée: "que Jean-Marc Morandini soit retiré de l'antenne".

.

.

Immédiatement, de nombreux sites reprennent l'information sans la moindre vérification, et pourtant, une fois de plus, cette affirmation du Figaro est totalement fausse.

C'est PPDA lui même qui vient de l'indiquer dans un communiqué auprès de l'AFP:

.

.

Reste à savoir combien de médias vont rectifier leur "non information", sachant qu'à cette heure le tweet et le papier d'Enguerant Renaud sont toujours en ligne sans le moindre mea culpa.

Normal, il est plus à la mode dans les médias de taper sur JMM que de dire la simple vérité...

.



Patrick Poivre d'Arvor virulent envers Nonce... par morandini