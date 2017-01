Le maire de Cannes organisera un festival international de séries en avril 2018 "quoi qu'il arrive"

14:01

Le maire de Cannes a annoncé mardi que sa ville organiserait un festival international de séries, à l'image de son festival de cinéma, en avril 2018 "quoi qu'il arrive", passant outre le processus de choix d'une ville par le ministère de la Culture .

La ville de Cannes "fera un festival international des séries TV en avril 2018, parce que c'est un projet qu'on prépare depuis 2011 et qu'on (l')avait proposé au ministère de la Culture depuis 2012, d'abord à Aurélie Filippetti puis à Fleur Pellerin", a déclaré le maire LR de Cannes David Lisnard, confirmant une information des Echos.

Lille, Cannes, Nice, Bordeaux et Paris sont en lice pour accueillir ce festival de séries. Le ministère de la Culture, qui doit trancher, ne s'est pas encore prononcé.

"J'espère qu'on aura le label et la validation du ministère de la Culture, mais quoi qu'il arrive, on fera ce festival. Les enjeux sociaux sont trop importants pour la ville, en termes d'emploi, pour ne pas mettre en oeuvre cette idée qu'on a eue", a ajouté l'élu.

L'organisation de ce festival "sera confiée à une structure associative et il durera de sept à dix jours, avec une sélection indépendante qui permettra d'offrir une vitrine à la création française et européenne, un forum de production, des résidences d'artistes, une partie numérique, des projections grand public..." a détaillé David Lisnard

En plus du célèbre festival de cinéma, la ville de Cannes accueille tous les ans les marchés internationaux des contenus audiovisuels Mipcom et MIP-TV, tous deux organisés par la société Reed.

Le maire a également annoncé l'intégration du MIP-TV au futur festival : "La partie marché, confiée à Reed (...) sera pendant quatre jours le MIP-TV que nous organisons déjà à cette période de l'année.

Le festival sera adossé à ce marché, c'est un élément essentiel de la réussite."

