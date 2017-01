La sixième saison de "The Voice" sera lancée le samedi 18 février en prime-time sur TF1

16:41

Le samedi 18 février, à 21h00, TF1 lancera la sixième saison de " The Voice ", présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri.

Cette saison, le jury est composé de M. Pokora, Mika, Zazie et Florent Pagny.

Les téléspectateurs feront la connaissance des premiers candidats qui passeront devant les membres du jury.

Cette saison encore, le casting offre une large palette de talents de tous âges et de tous styles se confrontant à tous les genres musicaux : pop, variété française, électro, folk, rock, lyrique, blues, urbain…

Un casting éclectique qui réserve bien des surprises tant au niveau des voix que des chansons et emmènera les téléspectateurs et les coachs dans des univers singuliers et inédits !

Une saison également marquée par "La génération The Voice", des jeunes artistes de moins de 20 ans qui ont grandi en regardant l'émission et qui n'ont pas peur de prendre des risques et de se confronter à des talents plus expérimentés !

Afin de créer de nouveaux enjeux, cette année, lorsqu'aucun coach ne se retourne pendant la chanson, le talent quitte directement la scène sous les applaudissements du public.

Les coachs restent de dos et débriefent entre eux avec l'empathie et la bienveillance qu'on leur connaît.

Cette mécanique différente des saisons précédentes apporte une nouvelle dynamique pour les auditions à l'aveugle.

A noter qu'à 23h25, TF1 diffusera "The Voice, la suite".

Découvrez les coulisses de The Voice : débrief du prime, réactions à chaud, bêtisier, images exclusives des coachs et toujours JB Goupil qui se faufile !

Sans oublier la prestation exceptionnelle de Slimane, le grand gagnant de la saison 5, qui nous fait le plaisir d'interpréter un titre sur la scène de The Voice.

