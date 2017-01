Brad Pitt et Angelina Jolie ont signé un accord de confidentialité pour garder la procédure de leur divorce secrète

10/01 14:31

Dans un communiqué, Angelina Jolie a annoncé à US Weekly avoir signé un accord de confidentialité concernant son divorce avec Brad Pitt.

Ce dernier indique qu'il a été établi pour "protéger la vie privée de leurs enfants et de leur famille."

"Les parents s'engagent à agir en tant que front uni pour provoquer le rétablissement et la réunification. Les partis et leurs avocats ont signé des accords pour préserver les droits à l’intimité de leurs enfants et de la famille, en gardant tous les documents de la Cour confidentiels, et en engageant un juge privé pour prendre toutes les décisions légales et faciliter la résolution rapide de tous les problèmes restant" indique le document.

Les deux stars se sont engagés dans une féroce bataille et se battent pour la garde de leurs six enfants Maddox, 15 ans, Pax, 13 ans , Zahara, 12 ans, Shiloh, 10 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 8 ans. Les enfants vivent avec Angelina Jolie, Brad Pitt n'ayant pu seulement avoir été autorisé à leur rendre quelques visites supervisées par un médiateur.



