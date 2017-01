En Chine, des femmes vendent leurs cheveux pour améliorer leur quotidien - Regardez

13:35

Les cheveux représentent un marché qui fait vivre quatre millions de personnes en Chine selon une enquête .

Les femmes les vendent pour améliorer leur quotidien

Interrogée par Itélé, Gaoa, 35 ans raconte qu'elle a déjà vendu 20 fois ses cheveux dans sa vie. Cela fait partie des on quotidien et de celui des femmes de sa famille.

"Je fais cela pour améliorer ma vie" explique t'elle.

Elle gagne 240 euros par mois et a négocié sa très longue chevelure à 75 euros. Cela fait quatre ans qu'elle ne les a pas coupé. "Je les laisse pousser, Jjen prends soin tous les jours et ce n'est pas facile de les vendre. C'est une décision qui me rend triste" renchérit-elle.



