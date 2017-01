L'Euro-2016, qui était organisée en France en juin et juillet derniers, a généré 1,22 milliard d'euros de retombées économiques

10/01 16:02

Selon une étude, l'Euro-2016 de football, qui était organisée en France en juin et juillet derniers, a généré 1,22 milliard de retombées économiques.

Dans ce rapport, concernant les retombées touristiques, seules les dépenses des 613.000 spectateurs étrangers et des 34.000 "hospitalités" ont été prises en compte. Celles des spectateurs français ont été exclues.

De plus, les visiteurs "Euro" auraient dépensé 154 euros par journée, et seraient restés en moyenne 7,9 jours en France, dépensant donc un total de 625,8 millions d'euros.

Plus précisément, sur cette somme, 35% ont été consacrés au logement, 30% à la restauration, 15% aux transports et 20% aux emplettes et visites.



Euro 2016: Les Bleus invités à déjeuner à l... par morandini