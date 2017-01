La troisième saison de la série "Twin Peaks" débarque le 21 mai prochain sur la chaîne Showtime

Après vingt-six ans d'absence, " Twin Peaks " sera bientôt de retour sur le petit écran.

Le président de Showtime , qui diffusera la série, a dévoilé la date de lancement des premiers épisodes de la troisième saison.

Les fans pourront la retrouver le 21 mai prochain, comme le rapporte Deadline .

Ce jour-là, deux épisodes seront programmés. Les deux suivants seront immédiatement disponibles sur la plateforme digitale de la chaîne.

Cette nouvelle saison sera composée de dix-huit épisodes.

Au casting, de nombreuses personnalités se donneront la réplique, comme Kyle Maclachlan. Laura Dern , Naomi Watts, David Duchovny, Monica Bellucci , Jennifer Jason Leigh, Amanda Seyfried ou encore Michael Cera.

La première et la seconde saison de "Twin Peaks" ont été diffusées respectivement en 1990 et 1991 sur ABC.

