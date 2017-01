L'homme qui avait détourné le célèbre panneau "Hollywood" en "Hollyweed" s'est rendu à la police

10/01 11:03

L'homme qui avait détourné en "Hollyweed" les célèbres lettres géantes "HOLLYWOOD" sur les hauteurs de Los Angeles, la nuit du jour de l'An, a été arrêté.

L'homme, Zachary Cole Fernandez, s'est volontairement rendu aux autorités accompagné de son avocat.

Cet artiste de 30 ans a été arrêté pour délit.

Le chef d'accusation d'entrée illégale sur une propriété privée a été retenu et non celui plus sérieux de vandalisme car le panneau n'a pas été abîmé.

Zachary Cole Fernandez a été r emis en liberté, et est convoqué au tribunal le 15 février prochain.



