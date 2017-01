RTL adresse une mise en demeure à Europe 1 "pour avoir piraté leur exclusivité de la nouvelle chanson des Enfoirés"

10:22

Vendredi dernier RTL, partenaire des Enfoirés a révélé en exclusivité dans l'émission "Laissez-vous tenter" à 9h le nouveau single des Restos du coeur.

Mais selon PureMédias, Le grand direct des médias de Thomas Joubert a piraté cette chanson pour la diffuser un peu plus tard dans l'émission sur Europe 1.

RTL a donc pris la décision d'adresser une mise en demeure à Europe 1.

Composée par MC Solaar et Grégoire, la chanson s'ouvre notamment sur la voix de Nolwenn Leroy, comporte une partie rappée par MC Solaar et Soprano, et rassemble une trentaine de personnalités.

