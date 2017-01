Yann Moix à Anne-Sophie Lapix: "Dans votre émission beaucoup de choses sont fausses, chez Ruquier on est plus sincère" - Regardez

07:48

Hier soir, Yann Moix était un des invités d'Anne6sophie Lapix et dès la première minute une certaine tension s'est faite sentir entre Moix et Lapix.

Le chroniqueur n'a pas hésité a balancé sur le côté gentillet de "C à vous" "où on ne risque pas grand chose contrairement à On n'est pas couché" ou encore a révélé que "certains cadeaux offerts à Anne-Sophie Lapix sont en réalité offerts par la production qui les refile au dernier moment à l'invité".

De son côté Anne-Sophie Lapix ne s'est pas laissée faire se disant surprise de voir Moix "manger à tous les râteliers en critiquant une émission, mais en venant tout de même y participer..."

Yann Moix lui répond alors: "Vous avez pas mal insisté pour que je vienne alors finalement je suis venu"

