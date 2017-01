Victoires de la musique classique: France 3 décide d'écarter Claire Chazal et de la remplacer par Leïla Kaddour

18:23

Exit Claire Chazal à la présentation des Victoires de la Musique Classique, France 3 a décidé d'apporter un souffle nouveau au programme qui la saison son dernière avait du se contenter avec l'ex star de TF1 de 1,6 million de téléspectateurs.

Un nouveau duo formé de Leïla Kaddour et de Frédéric Lodéon présentera le 1er février les Victoires de la musique classique en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio sur France 3 à partir de 20h55, a annoncé la chaine lundi.

Les artistes de ce concert exceptionnel -près de trois heures- également diffusé sur France Musique, seront accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck et Elena Schwarz.

Leïla Kaddour-Boudadi, remarquée dans l'émission "Ca balance à Paris" sur Paris Première puis sur iTélé, Arte et France Inter (La bande originale) présente depuis juillet les journaux télévisés du week-end sur France 2, ainsi qu'une chronique culturelle sur france info TV.

Elle donnera la réplique à Frédéric Lodéon (France Musique), présentateur familier de l'émission, qui était secondé l'an dernier par Claire Chazal.

L'émission comptera de prestigieux invités, comme la soprano bulgare Sonya Yoncheva, la Canadienne Marie-Nicole Lemieux, le contre-ténor Philippe Jaroussky et le violoniste franco-serbe Nemanja Radulovic.

