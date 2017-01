Donald Trump s'en prend vivement à Meryl Streep qu'il qualifie de "larbin d'Hillary Clinton"

13:59

Hier, la 74ème édition des Golden Globes se déroulait à Beverly Hills (États-Unis).

Au cours de la cérémonie, Meryl Streep a reçu le prix Cecil B. DeMille pour l'ensemble de sa carrière,

Une fois sur scène, la comédienne a évoqué le programme politique de Donald Trump en parlant des différentes origines des acteurs et actrices présents dans la salle.

"Vous appartenez aux segments les plus diabolisées de la société américaine en ce moment", a-t-elle déclaré.

Et d'ajouter : "Hollywood croule sous les gens venus d'ailleurs et les étrangers. Si vous les mettez tous dehors, vous n'aurez plus rien à regarder que du football américain et des arts martiaux mixtes, qui ne sont pas de l'art".

L'actrice aux trois Oscars a également ironisé sur ce qui avait été pour elle la "performance" de l'année de M. Trump quand ce dernier avait imité , lors d'une réunion publique en novembre 2015, un journaliste du New York Times (Serge Kovaleski) qui souffre d'une maladie articulaire limitant les mouvements de ses bras.

Pour Meryl Streep, ce genre de débordements "s'immisce dans la vie de tout le monde, parce que cela autorise d'autres à faire la même chose".

"L'irrespect amène l'irrespect. La violence incite à la violence", a-t-elle dit.

"Et quand les puissants se servent de leur rang pour brutaliser les autres, nous sommes tous perdants".

Des propos qui ont fait réagir le président élu sur son compte Twitter .

"Meryl Streep, l'une des actrices les plus surcotées d'Hollywood, ne me connaît pas mais m'a attaqué hier soir aux Golden Globes. C'est une...", écrit l'homme politique dans un premier message sur le réseau social.

Avant de continuer dans un autre tweet : "C'est un larbin d'Hillary [Clinton, ndlr], qui a perdu gros. Pour la centième fois, je ne me suis jamais 'moqué' d'un journaliste handicapé mais j'ai simplement montré comment il a retourné sa veste en changeant complètement un article vieux de 16 ans qu'il avait écrit pour me nuire".

"Encore la preuve de la malhonnêteté des médias", conclut-il.

