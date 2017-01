Une ONG dévoile des images chocs d'élevages de visons destinés à la fourrure en France - VIDEO

12:31

L'ONG One Voice a dévoilé des images chocs de l'élevage de visons en France destiné à faire de la fourrure.

Sur les images tournées clandestinement dans six fermes, on découvre des animaux vivant entassés dans des cages sales et cernés par leurs excréments.

A noter qu'une dizaine de fermes sont installées en France, contrairement à d'autres pays qui en possèdent beaucoup plus comme le Danemark, la Pologne, la Chine ou les États-Unis.

Pour la fabrication d'un manteau - qui peut coûter jusqu'à 56.000 euros -, il faut 80 visons.

Franceinfo indique que la marque se défend de toute maltraitance animale.

.

Regardez

.



Une ONG dévoile des images chocs de l'élevage... par morandini