La série américaine "Arrow" renouvelée pour une saison supplémentaire - Elle aura droit à une sixième saison

14:31

Bonne nouvelle pour les fans d'" Arrow " !

La chaîne CW vient de renouveler la série TV pour une saison supplémentaire, comme le rapporte Variety .

Elle aura donc droit à une sixième saison.

Les téléspectateurs devraient retrouver les acteurs principaux, comme Stephen Amell , David Ramsey ou encore Willa Holland.

A noter que d'autres séries TV ont été renouvelées par The CW.

"The Flash" (4e saison), "Legends of Tomorrow" (3e saison), "Supergirl" (3e saison), "Jane The Virgin" (4e saison), "Crazy ex-Girlfriend" (3e saison) et "Supernatural" (13e saison) ont été prolongées pour une année supplémentaire.



Bande Annonce Arrow - Saison 4 par morandini