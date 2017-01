Découvrez combien peut rapporter la location d'un parking privé à Paris - Regardez

10/01 15:31

En dix ans, le nombre de parkings extérieurs a baissé de 10% à Paris.

Face à cette pénurie, certains Parisiens ont investi dans les parkings privés.

Le journal de 20h de France 2 s'est intéressé à leur business.

Suivant les arrondissements parisiens, le taux d'intérêt annuel est différent.

Les 8e, 9e ou encore 10e sont les plus rentables, alors que le 1er, 4e et le 14e sont les moins rentables, mais plus intéressants qu'un livret A. .

