Audiences: "La vie secrète des enfants" démarre fort à 16h sur TF1 avec 1.7 million de téléspectateurs

09:21

Hier à 16h, TF1 misait sur une nouvelle série documentaire, "La vie secrète des enfants".

Côté audience, c'est plutôt un succès pour ce programme qui a attiré près de 1.7 million de téléspectateurs.

Plus précisément, ce sont 1.698.000 téléspectateurs qui l'ont regardé, soit 12.4% du public.

Cette série documentaire promettait de tout savoir sur la vie de vos enfants sans jamais oser le demander,surtout quand vous, parents, vous n'êtes pas présents !

Comment sont nos enfants quand ils évoluent à l'abri du regard des adultes ? Comment se comportent-ils et comment gèrent-ils leurs relations entre eux ?

Douze enfants, six filles et six garçons, âgés de 4 à 5 ans, étaient réunis dans un centre de loisirs.

Pendant 10 jours, ils ont été filmés et observés par trois experts de l'observation du comportement et de la psychologie de l'enfant.



Que font les enfants entre 4 et 5 ans lorsque... par morandini