Regardez l'incroyable ouverture des Golden Globes de Jimmy Fallon cette nuit avec toutes les stars: 5 mns exceptionnelles

09:50

Jimmy Fallon a lancé cette nuit les Golden Globes avec une parodie de "La La Land", comédie musicale qui part favorite d'une soirée avec une forte présence française, avec notamment Isabelle Huppert dans la course.

Chantant dans une limousine et joignant Nicole Kidman, Amy Adams et John Travolta entre autres stars pour un "remake" de la scène d'ouverture de "La la land", forte de sept nominations et donnée gagnante pour la meilleure comédie et les meilleurs acteurs de comédie Ryan Gosling et Emma Stone.

Ce numéro a nécessité trois mois de préparatifs, d'après le présentateur.

Regardez l'incroyable ouverture des Golden... par morandini