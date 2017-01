Deux associations dénoncent la promo du livre de l'ex-mentor des frères Kouachi, Farid Benyettou, durant une période commémorative

11:16

Dans un communiqué, l’Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT.org) et l’association Onze Janvier dénoncent la promotion du livre de Farid Benyettou et Dounia Bouzar durant une période commémorative.

Elles se disent notamment consternées "de la décision de Dounia Bouzar, présentée par la presse comme « experte en déradicalisation », d’impliquer le dénommé Farid Benyettou, islamiste déjà condamné pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » dans des actions visant à le mettre en contact avec des personnes passablement radicalisées ou en voie de radicalisation."

Avant de rappeler que Farid Benyettou connu aujourd'hui comme étant l'ex-mentor des frères Kouachi, était, au début des années 2000, le principal animateur de la cellule islamiste dite des « Buttes-Chaumont », en région parisienne.

"Au vu de la tonalité de l’ouvrage co-signé par Farid Benyettou et Dounia Bouzar, l’AfVT.org et l’association Onze Janvier considèrent que cette initiative éditoriale n’est rien d’autre qu’une tribune et donc, d’une réhabilitation à peine déguisée, de celui qui fut le mentor des terroristes Said et Cherif Kouachi.", peut-on lire.

Et d'ajouter que "Si l’AfVT.org et l’association Onze Janvier jugent irresponsable cette réhabilitation publique, c’est aussi parce qu’elle s’inscrit, de l’aveu même de Dounia Bouzar, contre l’avis des services spécialisés du ministère de l’Intérieur quant au profil de Farid Benyettou, jugé indigne de confiance."

"Par ailleurs, au nom des intérêts moraux des victimes du terrorisme, en général, et de celles de janvier 2015, en particulier, l’AfVT.org et l’association Onze Janvier condamnent vivement l’instrumentalisation des dates commémoratives que des usages républicains et la décence réservent habituellement aux victimes et à leurs proches.", ont-elles écrit dans leur communiqué.

Avant de juger d'"inacceptable que le deuxième anniversaire des attentats de janvier 2015 laisse la place à un plan média mercantile et cynique visant à faire la promotion d’une telle publication."

"La décence et la bienséance exigent de ne pas mettre sur le même plan la voix des victimes du terrorisme et celle des mentors des terroristes.", ont conclu les deux associations.



