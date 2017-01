Mazarine Pingeot critique vivement l'émission d'M6 "Ambition intime" - Karine Le Marchand lui répond! - Regardez

08/01 11:51

Hier soir dans "On n'est pas couché" sur France 2, Mazarine Pingeot n'a pas mâché ses mots concernant l'émission "Ambition intime" de Karine Le Marchand sur M6.

Elle a confié: "Je ne regarde pas l'émission et je n’ai pas tellement envie de le regarder. "

Et d'expliquer: "Moi ce qui m’étonne, c’est la promotion de l’intime et du psychologique chez un homme politique au détriment du discours, c’est très étonnant mais c'est dans l’air du temps et la dérive de la société".

"C'est attristant et inquiétant", a-t-elle ajouté.

Karine Le Marchand, qui était devant son poste à ce moment là, n'a pas hésité à réagir sur Twitter.

"Certains s'offusquent de l'indécence des politiques à se livrer, et publient les lettres d'amour de leurs parents... #nocomment #onpc", a-t-elle écrit sur le réseau social.

Un message adressé à Mazarine Pingeot qui, rappelons-le, avait publié en octobre dernier un ouvrage avec les lettres d'amour du président François Mitterrand destinées à sa mère Anne Pingeot.



Mazarine Pingeot s'en prend vivement à l... par morandini