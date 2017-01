Yann Moix refuse de s'excuser auprès de Patrick Sébastien après l'avoir traité de "salaud" il y a quelques semaines - Regardez

08/01 11:15

Il y a quelques semaines, dans "On n'est pas couché" sur France 2, un clash avait éclaté entre Patrick Sébastien et Yann Moix.

Ce dernier avait traité l'animateur de "salaud" sur le plateau de l'émission en l'accusant de défendre les parents qui frappaient leurs enfants..

Un malentendu entre les deux hommes qui visiblement ne parlaient pas du tout de la même chose, Yann Moix très sensible au sujet car étant lui même un enfant battu.

Hier soir dans "Salut les terriens" sur C8, Thierry Ardisson recevait Yann Moix. Ce dernier a refusé de s'excuser: "Non je ne m'excuserai pas, c'est un sujet sérieux.", a-t-il affirmé.

Et d'ajouter : "Les hommes politiques pourraient aussi s'engager sur ce sujet, qui est un sujet grave".

"Il avait mis dans une même phrase, il avait amalgamé la violence des mêlées de rugby, des piliers de bars, et sur les enfants. Mais taper un copain quand on est bourré même de toutes ses forces, sera toujours moins violent que donner une chiquenaude à un enfant car il y a une dimension qui est inexistante dans les mêlées de rugby , c'est la dimension de l'humiliation. Et frapper un enfant, même de manière douce, qui est une aberration, ça n'existe pas de frapper doucement pour moi, fait partie plus de l'humiliation inoubliable que de la rigolade éducative."

Et de lâcher: "Donc je n'excuse pas, et je dirais même que c'est lui qui devrait s'excuser auprès de tous les enfants battus qui essaient de nous regarder ce soir"

