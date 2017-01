Audiences - En diffusant "Bienvenue chez nous" en version longue, TF1 petit leader à 15h30

08/01 09:40

TF1 diffusait hier une version longue de "Bienvenue chez nous" en milieu d'après-midi à partir de 15h30.

Mais France 3 était en embuscade avec 2 épisodes des carnets de Julie qui ont enregistré plus de 1 million de téléspectateurs.

Du coup, dans le détail, TF1 enregistre 1.382.000 personnes et 13,1% alors que le premier épisode des Carnets de Julie sur France 3 est à 1.018.000 et le second à 1.212.000 téléspectateurs.

.