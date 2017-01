Les images spectaculaires de "free running" à Paris où des jeunes sautent sur des métros en marche ! Regardez

08/01 10:49

Attention danger !

Le Free Running attire de plus en plus de jeunes et pourtant c'est mettre sa vie en danger.

Le Free Running consiste à sauter sur un métro ou même un bus en marche comme nous l'a montré France 2 hier soir.

En plein Paris, ce petit groupe est équipé d'une caméra.

Juste en dessous d'eux, le métro est à quai. Ils sautent sur le toit. Alors que la rame repart, ils remontent vers l'avant, passent de voiture en voiture, en mépris du danger.

À une station, un jeune homme évite le mur de justesse. Cette fois, il s'en sort, mais ce n'est pas toujours le cas.

Le 31 décembre dernier, un Britannique de 17 ans s'est tué à Paris sur le toit du métro.

Regardez

.



Les images spectaculaires de "free running" à... par morandini