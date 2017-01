Plus d'un an après, après s'être payé Nekfeu dans "On n'est pas couché", Yann Moix fait son mea culpa

14:02

Plus d'un an après, après s'être payé Nekfeu dans "On n'est pas couché", Yann Moix vient de faire son mea culpa, lors d'une interview sur Europe 1 par Nikos dans l'émission "De quoi j'ai l'air ?":

"Nekfeu je l'ai pris un petit peu à la légère, et je m'e, suis un peu moqué.

En discutant avec lui, je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui adorait la littérature, qui travaillait vraiment ses textes.

J'ai découvert un chouette type, un vrai être humain, quelqu'un qui avait de l'humour et qui n'était pas rancunier comme d'autres petits rappeurs dont je ne vais pas citer les noms qui n'ont pas son talent

Du coup, j'ai reconsidéré sa musique.

Quand il y a quelqu'un en face, vous vous dites que ce qu'il a fait ne peut pas être si mauvais que ça.

Et donc depuis cette rencontre j'ai un peu plus écouté ses disques et je lui ai dit que je m'étais trompé".

Il y a un an sur France 2, yann Moix avait déclaré face au rappeur:

"Le problème de cet album est le suivant : on a l'impression que c'est "Orange Mécanique" dans une pouponnière, que c'est des mecs qui prennent du crack, mais dans la cours de récréation du petit Nicolas.

Il y a un truc qui ne prend pas, parce que c'est de l'ultra violence sur de la gentillesse de Bisounours.

De l'ultra trash sur des bonbons acidulés.

Et les coups que vous donnez, c'est à coups de hochet que vous les donnez donc ça ne prend pas ».

