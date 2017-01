Fusillade à l'aéroport de Fort Lauderdale: Le portrait du tireur, un ex militaire de 26 ans, qui a fait 5 morts hier soir en Floride

08:39

08h35: Le suspect est Esteban Santiago, 26 ans.

Né dans le New Jersey, élevé à Puerto Rico, cet ancien militaire a servi dans la garde nationale de Puerto Rico et d'Alaska et a été déployé en Irak pendant dix mois entre 2010 et 2011.

Il aurait été congédié de la garde nationale d'Alaska en août dernier pour «performance insatisfaisante».

Le mobile du tireur, qui était vendredi soir interrogé par la police, reste pour l'heure inconnu mais il souffrait semble-t-il de troubles psychiatriques sérieux.

Selon NBC News, Esteban Santiago s'est présenté il y a quelques mois dans les locaux du FBI à Anchorage, en Alaska, affirmant que la CIA cherchait à le forcer à rejoindre les rangs du groupe Etat islamique.

Il aurait été conduit dans un hôpital psychiatrique.

Toujours selon des sources sécuritaires, l'ancien soldat venait d'atterrir vendredi midi à Fort Lauderdale en provenance d'Alaska, via l'aéroport de Minneapolis-St. Paul.

Il transportait dans sa valise enregistrée en soute une arme, qu'il avait déclaré aux autorités.

La loi fédérale américaine autorise les voyageurs à transporter des armes non chargées placées dans des boites verouillées.

Les munitions peuvent également être transportées. Après avoir récupéré son bagage, Santiago se serait rendu aux toilettes pour charger son arme et en serait ressorti en tirant

Le point ce matin à 7h:

Un homme a ouvert le feu, vendredi 6 janvier, dans l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis.

Le shérif du comté de Broward, dans lequel se trouve Fort Lauderdale, au nord de Miami, a confirmé la mort de cinq personnes et indiqué que huit autres, blessées, ont été hospitalisés.

Le maire de Fort Lauderlade a précisé qu’il s’agissait d’un tireur isolé.

Un suspect a été arrêté, a indiqué le shérif de Broward, Scott Israel. La police a retrouvé sur lui une carte d’identité militaire, dont l’authenticité n’a pas été pour l’heure confirmée, a précisé Bill Nelson, sénateur de Floride.

L’homme s’est laissé interpeller sans combattre.

« Aucun policier n’a fait feu », a ainsi précisé M. Israel lors d’une conférence de presse dans l’aéroport. Le motif de l’attaque est pour l’heure inconnu, a souligné Barbara Sharief, une élue locale.

Les témoins ont décrit des voyageurs fuyant en courant, d’autres étant regroupés sur le tarmac de l’aéroport, selon des images télévisées, diffusées en direct.

Les faits se sont déroulés dans la zone de récupération des bagages, a précisé l’aéroport.

L’aéroport a suspendu temporairement ses activités pour permettre aux autorités d’intervenir sur les lieux du drame.

Les événements ont provoqué un climat de panique dans l’aéroport alors que les passagers ont dû fuir par le terminal vers le tarmac.

«Les gens ont commencé à crier et ils ont tenté de fuir par n’importe quelle porte, de se cacher en dessous des chaises», a témoigné Mark Lea, qui était près du tireur.

«Il a juste continué à avancer, à tirer au hasard sur les gens», a-t-il poursuivi, ajoutant que le suspect tirait aussi sur les bagages pour atteindre les gens qui se cachaient.

Le président Barack Obama a été informé des événements par son conseiller en sécurité intérieure, selon la Maison-Blanche.

21h08: Le tireur identifié comme Esteban Santiago

21h01: Nouvelle alerte: la police est à la recherche d'un éventuel 2e tireur

Plusieurs témoins affirment avoir entendu de nouveaux tirs dans l'aéroport, mais aucun confirmation, la police est en train de vérifier et demande à tous les passagers de se mettre à l'abri.



20h5: Le bilan est de 5 morts et 9 blessés



20h15: Tous les vols sont dirigés vers l'aéroport de Miami à 50 kms de là

20h12: La chaîne ABC annonce désormais au moins 5 morts

19h59: Le shérif annonce que plusieurs personnes ont été tuées

19h49: Le tireur a été arrêté par la police et placé en détention

19h45: Des camions blindés bloquent les routes qui mènent à l'aéroport

19h42: "Tout le monde court", a tweeté l'ancien porte-parole de George W. Bush, Ari Fleischer, qui se trouvait lui-même sur place.

De nombreux véhicules de secours et de la police ont été déployés, selon des images diffusées par les chaînes d'information américaines.

19h39: Un homme a ouvert le feu vendredi dans l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride, faisant une dizaine de victimes, avant d'être interpellé, ont rapporté les médias américains.

Les témoins ont décrit des voyageurs fuyant en courant, d'autres étant regroupés sur le tarmac de l'aéroport, selon des images télévisées diffusées en direct.

Les faits se sont déroulés dans la zone de récupération des bagages, a indiqué l'aéroport.

19h34: La totalité de l'aéroport a été évacué et des centaines de passagers sont actuellement à l'extérieur.

19h31: Le tireur aurait été interpellé.

Aucun bilan définitif pour l'instant après cette fusillade intervenue au terminal 2

19h24: Un premier bilan fait état de 9 blessés et un mort (Daily Mail)

19h23: Selon la chaîne CBS il y aurait un tireur et au moins 5 personnes touchées par les coups de feu

19h21: Premières images de la fusillade en Floride

19h14: Les chaînes de télé US annoncent qu'une fusillade est en cours à l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride.

