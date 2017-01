L'acteur Guillaume Canet pestifère contre les "porcs" qui déversent des détritus dans la rue

08/01 19:46

Guillaume Canet, actuellement en déplacement à Strasbourg, pour la sortie de son film Rock’n Roll, a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. En effet, l'acteur a découvert que certaines personnes ne respectaient pas les règles de savoir vivre dans cette ville alsacienne.

Et le comédien de pointer du doigt ces incivilités dans une sorte de reportage publié sur sa page facebook. "Bonjour nous sommes en reportage à Strasbourg, en face de la célèbre maison Porcus, pour voir qu'il est vrai, qu'il y a en face des porcs. Vous pouvez voir sur les escaliers, que des petits porcs sont passés et ont laissé un petit exemple de convivialité. Et je voudrais dire à ces porcs, que ce sont vraiment des gros porcs."

La vidéo visionnée près d'un million de fois, a fait mouche car Paul Meyer, adjoint au maire de Strasbourg remercié « cette interpellation citoyenne » arguant que ce « post sera un appui supplémentaire pour sensibiliser et conscientiser ceux qui par mépris ou suffisance souillent notre environnement et nos espaces publics ».



