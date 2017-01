Audiences TNT: France 5 leader - La nouvelle formule d'Enquêtes criminelle déçoit sur NT1 en étant battue par Gulli

08/01 09:14

France 5 diffusait le magazine "Échappées belles". L'émission a été suivie par 832.000 téléspectateurs, soit 3,5% de part de marché.

Arte avec "Chambord" est à 803.000 et 3,4% de parts de marché.

W9 diffusait "Les Simpson". La série a séduit 590.000 personnes, soit 2,5% de parts de marché.

C8 diffusait "L'humour de sa vie... Laurent Baffie". Le divertissement a captivé 485.000 téléspectateurs, soit 2,2% de parts de marché.

TMC pariait sur une série. "Person of Interest" a séduit 399.000 personnes pour 1,7% de parts de marché

Gulli proposait un téléfilm. "Un Noël au poil" a été suivi par 357.000 téléspectateurs soit 1.6% de parts de marché.

"Chroniques criminelles" étaient diffusées sur NT1 avec une nouvelle formule . Le magazine a attiré 315.000 personnes, soit 1,3% du public.

6Ter misait sur une série. "Fais pas ci, fais pas ça" a séduit 302.000 téléspectateurs, et 1,3% du public.

RMC Découverte diffusait une série documentaire. "Prisonniers des glaces" a séduit 257.000 téléspectateurs, et 1,1% du public.

CSTAR misait sur un divertissement. "American Pickers - Chasseurs de trésors" a séduit 226.000 téléspectateurs, soit 1% de parts de marché.

NRJ12 misait sur une série. "Diane femme flic" a convaincu 245.000 personnes pour 1,1% du public.

France 4 diffusait un magazine. "Le plein de sensations" a réuni 212.000 téléspectateurs et 0,9% de parts de marché.

Chérie 25 programmait un téléfilm. "Pour la vie d'Emily" a réuni 199.000 téléspectateurs et 1,8% de parts de marché.

France O proposait une série. "The Book of Negroes" a convaincu 178.000 personnes et 0,5% de parts de marché.

HD1 misait sur une série. "The Slap" a attiré 136.000 téléspectateurs, et 0,6% du public.

Numéro 23 pariait sur un magazine . "Non Elucidé" a convaincu 112.000 personnes, et 0,5% du public.

