James Van Der Beek, le héros de "Dawson", bientôt de retour dans une nouvelle série !

James Van Der Beek sera bientôt de retour dans une nouvelle série !

Selon Deadline , le comédien incarnera le DJ américain Diplo dans cette nouvelle production signée Viceland et intitulée "What Would Diplo Do ?".

"J’ai adoré déconstruire mon image depuis plusieurs années, mais avoir la chance de le faire avec une mégastar internationale comme Diplo, c’est dingue", a expliqué l'acteur.

Depuis l'arrêt de "Dawson" - il incarnait le rôle principal, Dawson Leery -, James Van Der Beek a été vu à l'affiche de plusieurs séries TV, comme "Don't Trust the B---- in Apartment 23" ou encore " CSI: Cyber ".

