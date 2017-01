16:03

Twitter va retransmettre en direct 31 tournois du circuit professionnel nord-américain de golf (PGA) d'ici à la fin de la saison 2016-17, un nouvel accord de diffusion télévisé pour le réseau social qui les multiplie depuis un an. Selon les termes du partenariat, mentionnés dans un communiqué.

Twitter diffusera gratuitement chacun des deux premiers jours d'un tournoi (jeudi et vendredi), les 60 à 90 premières minutes du programme produit par le PGA lui-même pour son service en ligne payant PGA Tour Live (39,99 dollars par an).

Outre des plateaux, des interviews et des images du parcours, Twitter proposera, durant la retransmission, de suivre les deux premiers trous de la journée.

Le programme sera accessible à l'ensemble des internautes, pas seulement ceux disposant d'un compte Twitter, précise le communiqué.

Twitter et le circuit PGA, qui compte à son calendrier essentiellement des événements se déroulant en Amérique du Nord et Centrale, avaient déjà collaboré sur deux événements la saison dernière.

Depuis début 2016, Twitter a multiplié les partenariats avec, pour objectif, de devenir un acteur de la télévision en direct. Il a notamment conclu un accord avec la Ligue professionnelle de football américain (NFL) portant sur la diffusion cette saison de dix rencontres sur la case du jeudi soir (décalée car l'essentiel des matches se jouent le dimanche). Ces dix matches ont attiré entre 2,1 et 3,1 millions d'internautes, selon la responsable des partenariats sports de Twitter, Laura Froelich, interrogée par le site GeekWire. Ni la NFL ni Twitter n'ont indiqué si le partenariat, d'une durée initiale d'un an, serait reconduit.

Le réseau social a également conclu un accord de diffusion de rencontres sportives universitaires ainsi qu'un contrat portant sur des émissions en direct relatives à la Ligue de basket nord-américaine (NBA), mais pas de matches. Le 1er novembre, Twitter a aussi retransmis la Melbourne Cup, une course hippique très populaire en Australie. Les résultats de cette stratégie tardent toutefois à produire des effets tangibles. Les résultats du troisième trimestre, les derniers publiés, ont ainsi fait apparaître seulement une légère augmentation du nombre d'utilisateurs actifs du réseau social (317 millions contre 313 trois mois plus tôt) et le groupe a de nouveau affiché une importante perte (103 millions de dollars).



Peut-on être accro aux réseaux sociaux ? par morandini