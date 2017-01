Des lettres envoyées par Lady Diana à un majordome du palais de Buckingham vendues près de 18.000 euros aux enchères

17:36

Six lettres envoyées par la princesse Diana à un majordome du palais de Buckingham, dans lesquelles elle décrit l'enthousiasme de son fils William après la naissance de son frère Harry , ont été vendues pour près de 18.000 euros aux enchères jeudi, selon la BBC . Ces lettres manuscrites envoyées dans les années 1980 et 90 à Cyril Dickman, qui a officié au palais de Buckingham pendant 50 ans, dévoilent un peu de ce qu'était la vie de la princesse et de sa famille au palais de Kensington et constitue "une collection unique de souvenirs royaux", note la maison d'enchères Cheffins, basée à Cambridge.

La naissance de cette petite personne nous a complètement chamboulés et j'ai du mal à respirer avec la quantité de fleurs qui sont arrivées ici", confie-t-elle encore au majordome, qui l'avait notamment soutenu lors de la mort de son père en 1992.



