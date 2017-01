Le train de banlieue qui a déraillé cette semaine à New York, faisant plus de 100 blessés, roulait trop vite

16:30

Le train de banlieue qui a déraillé mercredi à New York, faisant plus de 100 blessés légers, roulait deux fois plus vite que la vitesse autorisée en gare, a indiqué jeudi un porte-parole de l'agence fédérale de sécurité dans les transports.

Le train circulait à plus de 16 km/h alors que la vitesse à cet endroit est limitée à 8 km/h, a précisé le porte-parole du National Transportation Safety Board (NTSB) lors d'un point de presse, en précisant que l'agence allait enquêter sur place encore plusieurs jours.

On ignore pour l'instant pourquoi le train de la compagnie Long Island Rail Road allait si vite. Il a percuté les butoirs situés en bout de voie à la gare d'Atlantic Terminal, à Brooklyn, peu avant 08H30 (13H30 GMT), soit en pleine heure de pointe.



