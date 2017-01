Renaud a dominé en 2016 les ventes françaises d'albums - Il devance Céline Dion et M. Pokora

06/01 17:30

Renaud, revenu au premier plan avec son dernier opus éponyme, a terminé en tête des ventes d'albums en France en 2016, dans un classement qui prend en compte désormais les écoutes en streaming, a annoncé le Snep, principal syndicat des producteurs.

Avec plus de 730.000 ventes d’albums ou équivalent-ventes, Renaud devance dans ce classement Céline Dion, 2e avec "Encore un soir". Les adolescents de Kids United placent respectivement "Un monde meilleur" et "Tout le bonheur du monde" aux 3e et 4e places, et M. Pokora, se classe 5e avec "My Way" sur lequel il reprend des standards de Claude François.

Les chiffres de ventes des quatre autres membres du top 5 n'ont pas été dévoilés.



