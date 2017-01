"On m'a imposé le 49-3": Les propos de Manuel Valls hier soir sur France 2 provoquent de nombreuses réactions - Regardez

07:24

Invité de "L'Emission politique" de France 2 hier soir, Manuel Valls s'est livré à une autocritique face à David Pujadas et Léa Salamé.

L'ancien Premier Ministre a confié: "Parfois, j'ai pu me tromper".

Et d'ajouter: "Parfois, j'ai pu changer sur les outils économiques pour améliorer la compétitivité.

Mais ce que je regarde, c'est que j'ai fait évoluer la gauche, sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'économie, sur l'entreprise... J'ai participé de ces changements, de cette adaptation de la gauche à l'exercice du pouvoir".

"Je n'ai pas changé de conviction, mais j'ai mûri, j'ai grandi."

Mais la petite phrase qui a retenu l'attention de tous les observateurs concerne le 49-3 car Manuel Valls a expliqué que son utilisation "lui avait été imposée.

"Je ne suis plus Premier ministre, je réfléchis à l'avenir. Et notamment sur la réponse à apporter à la crise démocratique", a-t-il affirmé pour justifier sa volonté de cantonner l'article 49-3 aux textes budgétaires, alors qu'il y a eu lui-même recours pour la loi Macron et la loi travail:

"J'ai utilisé deux fois le 49-3. Il a été utilisé 80 fois sous la Ve République.

Mais on m'a imposé le 49-3. C'est-à-dire que ce que l'on appelle les “frondeurs”

