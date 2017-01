Audiences access télé-réalité: "La villa des coeurs brisés" à 553.000 sur NT1 - "Les Princes" frôlent les 600.000 sur W9

09:17

Nouveau jour de la guerre qui oppose les chaînes "jeunes" sur la télé-réalité en access.

A 18h35, "La villa des coeurs brisés" a réuni 387.000 personnes et 2,3 % du public sur NT1.

Ensuite, à 19h20, le second numéro a attiré 553.000 téléspectateurs et 2,6 % de part de marché.



A 18h55, sur W9 , le premier épisode des "Princes de l'amour" a réuni 211.000 téléspectateurs et 1,1 % de parts de marché et 592.000 personnes et 2,4 % de parts de marché pour le second.

A 17h25, NRJ12 proposait "Le Mad Mag". L'émission a réuni 137.000 téléspectateurs et 1,3 % de parts de marché.



A 18h15, la chaîne diffusait sa nouvelle télé-réalité. "The game of love" a convaincu 188.000 téléspectateurs et 1,4 % de parts de marché pour le premier numéro, et 154.000 personnes et 0,8 % du public pour le second.



