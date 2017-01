Attentats de Paris: Pourquoi aucun hommage n'a été rendu ce matin à la policière tuée à Montrouge par Amedy Coulibaly?

05/01 18:31

De courts et sobres hommages, avec dépôts de gerbes et minutes de silence, ont eu lieu jeudi à Paris en mémoire des victimes des attentats de janvier 2015 contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher, qui avaient fait 17 morts.

Les cérémonies, conduites par la maire de Paris Anne Hidalgo en présence du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux et de la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes Juliette Méadel, se sont déroulées tour à tour sur les différents lieux des attentats avec le même cérémonial : dépôt de gerbe et minute de silence, sans aucune prise de parole.

Une policière avait également été abattue par Amédy Coulibaly, le 8 janvier à Montrouge, au sud de Paris. Et pourtant aucun hommage n'a été rendu ce jeudi à Clarissa Jean-Philippe.

Pourquoi? Et est-ce qu'un hommage lui sera rendu?

L'attachée de presse de la mairie de Paris évoque à LCI une question géographique. "Les hommages sont organisés par la Ville de Paris pour les attaques perpétrées sur le territoire parisien".

Rappelons que la jeune femme a été assassinée dans l'exercice de ses fonctions à Montrouge, "précisément à 550m et huit minutes à pied de Paris", précise LCI .

De son côté, la mairie de Montrouge a indiqué à nos confrères qu'un "dépot de gerbe de fleurs aurait lieu le 9 janvier à 11h, en présence de la ministre d'Outre-Mer Ericka Bareigts, présente depuis le début à chaque commémoration pour Clarissa".

Toutefois, l'entourage de Bruno Le Roux a indiqué que "le ministre de l'Intérieur ne se rendrait pas à l'hommage de Clarissa et confirmé la présence de la ministre d'Outre-Mer.", peut-on lire.



Deux ans après, sobres commémorations à Paris... par morandini