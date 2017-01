Pour ce militant, le port d'arme citoyen aurait sauvé des vies le soir de l'attentat du Bataclan - Regardez

05/01 16:32

Après les récents attentats en France, le port d'arme est une question qui est souvent soulevée.

Une association, l' ARPAC , réclament d'ailleurs le Rétablissement du Port d'Arme Citoyen.

Ce midi, dans "La nouvelle édition" sur C8, Guillaume Lorans, co-fondateur de l'ARPAC s'est exprimé.

Pour lui, le port d'arme citoyen aurait sauvé des vies au Bataclan.

"Malheureusement, c'est le genre d'évènement dans lequel une arme aurait sauvé des vies.", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter que si des gens formés et responsables avaient eu une arme, ils auraient pu "riposter immédiatement et mettre un terme au massacre."

Regardez:



