Un homonyme de Mohamed Merah réclame 100.000 euros à M6 pour avoir diffusé sa photo par erreur dans "66 minutes"

05/01 12:15

Le 1er avril 2012, le magazine "66 minutes", diffusé sur M6 , consacrait son sommaire à Mohamed Merah , qui a tué quelques jours plus tôt sept personnes à Toulouse et à Montauban.

Selon BFM Business , plus de quatre ans après les événements, un homme portant le même nom que le terroriste réclame à la chaîne 100.000 euros pour "violation de sa vie privée et de son droit à l'image".

La raison ? Sa photo, récupérée sur Facebook, a été diffusée sur le plateau.

L'avocat de l'homonyme a expliqué à nos confrères que "cette erreur a eu des conséquences dramatiques".

"L’image de mon client a fait le tour du monde sur Internet. Elle fut reprise par tous les médias mondiaux jusqu’en Chine. Mon client a été contraint de se cacher chez sa mère, cela a duré plusieurs semaines", a précisé Loïc Bussy.

Une plainte a été déposée contre M6, un an et demi plus tard.

"Pour se défendre, la Six essaye d'annuler la plainte pour une raison de procédure. Elle argue que l'affaire constitue non pas une atteinte à l'image du faux Mohamed Merah, mais une diffamation envers lui", indiquent nos confrères.

Cette dernière doit être déposée devant la justice dans les trois mois. Un délai qui n'a pas été respecté par l'homonyme.

En mars 2015, le tribunal de grande instance de Douai donne raison à Mohamed Merah.

Mais, saisie par M6, la cour d'appel a cassé ce jugement pour une raison de forme. Un nouveau procès aura donc lieu.

