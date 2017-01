"On a l'impression que les gens sont devenus encore plus intolérants à l'égard de Charlie", selon le directeur de la publication Riss

05/01 13:03

"Si demain on met en couverture une caricature de Mahomet, qui va nous défendre ?", se demande Riss, le directeur de la publication de Charlie Hebdo, deux ans après l'attaque qui a fait 11 morts au siège du journal.

Dans une interview accordée à l'AFP, ce dernier confie que le journal continue de recevoir des menaces.

"Ca surgit un peu comme une poussée de fièvre. On signale tout à la police. Mais curieusement, on a l'impression que les gens sont devenus encore plus intolérants à l'égard de Charlie. Ils sont à l'affût du moindre de nos dessins. On essaie de ne pas trop y penser."

Et d'ajouter: "Mais avant, on nous disait de faire attention aux islamistes, et maintenant il faut faire attention avec les islamistes, les Russes, les Turcs. Ca révèle un climat de susceptibilité voire d'intolérance plus grand qu'avant."

"Avec le développement des médias sociaux, tout est viral, tout prend une dimension hystérique. Vous faites un dessin sur un tremblement de terre en Italie, et c'est la guerre civile. Alors que des dessins comme ça on en a fait plein avant et tout le monde s'en foutait. Avant, on était emmerdés en France par deux ou trois associations rétrogrades, maintenant on a l'impression que le monde entier surveille ce qu'on fait. Comme si la liberté que Charlie, même exercée modestement, était de trop.", a-t-il confié.

Riss évoque également la ligne éditoriale du journal: "La ligne éditoriale sera dans la continuité de 1992 (date de la relance du journal, ndlr), 1993 et ainsi de suite. 2015 a été l'année de la survie, 2016 celle de la stabilisation. En 2017, il faut peut-être qu'on soit plus incisifs et offensifs, politiquement. J'ai parfois l'impression que depuis deux ans les gens s'intéressent à Charlie Hebdo uniquement sous l'angle de l'émotion, du drame, plutôt que de voir les problèmes politiques très difficiles que posent tous ces attentats. C'est toujours la même histoire : l'intolérance religieuse, etc. Ce sont des sujets qui s'effacent du débat public. Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié les raisons pour lesquelles ils se sont faits tuer le 7 janvier?"



Renaud évoque ses chroniques dans Charlie Hebdo... par morandini